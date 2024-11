«La partita giusta per fare un grande risultato». Alfredo Aglietti l’ha definita così Lecce-Reggina, nella speranza che gli amaranto possano riscattarsi dopo tre ko consecutivi e uscire dalla crisi in cui sono piombati. Occhio, però, ai giallorossi dell’ex Baroni. Arbitra Manuel Volpi di Arezzo, con la gara che sarà visibile su Sky, Now, DAZN ed Helbiz Live.

Qui Lecce - Baroni: «Ho tanti dubbi»

Baroni col rebus offensivo per Lecce-Reggina: tanti ballottaggi, l’impressione è che Coda possa partire titolare insieme a Strefezza e Di Mariano. Assenti Vera, Tuia e Paganini.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Gallo; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano. Allenatore: Baroni.

Infortunati: Tuia, Paganini, Vera.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Coda-Rodriguez 70-30.

Qui Reggina - Aglietti: «Non giocheremo per lo 0-0»

Aglietti alle prese con la grana Montalto: l’attaccante amaranto ha accusato un problemino nella rifinitura, è partito per Lecce ma potrebbe non essere della partita. Si scalda Galabinov, si continuerà a giocare con un’unica punta supportata da Bellomo e Rivas. Ancora out Jeremy Menez, Liotti spinge per partire dall’inizio.

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Liotti, Bellomo, Rivas; Galabinov. Allenatore: Aglietti.

Infortunati: Menez, Franco, Ejjaki.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Liotti-Ricci 70-30.