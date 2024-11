Cosenza-Reggina ha fissato il record stagionale di presenze per il club silano, risultando anche il terzo miglior dato dell’intera Serie B. Al primo posto, probabilmente inarrivabile per molto tempo, i 19mila di Lecce-Parma, al secondo Reggina-Parma. I rossoblù di Zaffaroni, ad ogni modo, hanno archiviato il derby e sono tornati nel pomeriggio ad allenarsi a margine di tre giorni di stop. Lo hanno fatto dopo aver definito gli accordi con un nuovo fisioterapista, Luigi Novello, e con un nuovo responsabile scouting, Angelo Aiello. L’obiettivo è svuotare l’infermeria e garantire una panchina sufficientemente attrezzata per l’impegno del Tardini.

I calciatori da recuperare

Se da un lato il Cosenza ha perso Vaisanen fino ad inizio 2022, c’è speranza di uno sprint per riavere Tiritiello. Lo staff medico lavorerà a stretto contatto con i riabilitatori, puntando anche sull’entità contenuta dell’infortunio. Il tecnico, invece, conta di avere a disposizione Bittante, Anderson e Boultam. I tre calciatori rappresentano qualcosa in più che delle seconde linee.

Situm: «Organico forte»

Durante la trasmissione di LaC Tv “Tuttigol” è intervenuto l’esterno del Cosenza Mario Situm. «Quando c’è stata la possibilità di venire al Marulla per giocare, ho detto che avrei voluto sfruttare la chance e dimostrare il mio valore. Fino a questo momento - spiega - posso dire di essere soddisfatto». Salvezza tranquilla o ci sarà da soffrire? «Secondo me siamo una squadra forte, c’è un bel mix tra giocatori esperti e giovani forti – chiude -. Dobbiamo provare a salvarci in modo tranquillo ma vorrei provare a fare anche qualcosa di più perché c’è la possibilità dal mio punto di vista».