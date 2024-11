Contro i grigiorossi non sarà a disposizione Di Chiara: spazio al numero 94, visto già all’opera contro il Cosenza e all'attaccante a segno proprio nel derby. Nel frattempo prima volta in Under 21 per Cortinovis

Si avvicina Reggina-Cremonese. Domenica al Granillo arriverà la compagine grigiorossa, vogliosa di riscattare gli ultimi cinque turni senza vittorie. Di contro, però, Aglietti vuole trovare stabilizzazione nel podio della classifica cadetta. Assente sicuro sarà Gianluca Di Chiara, squalificato dopo i cinque gialli rimediati nelle prime dodici giornate di campionato. Al suo posto, salvo clamorosi capovolgimenti di gerarchie, ci sarà Daniele Liotti, impiegato come esterno alto nel derby con il Cosenza.

Viaggia spedito verso la conferma anche il tandem Montalto-Galabinov. L’ex Bari ha fatto molto bene con i rossoblù, siglando il gol vittoria, e con ogni probabilità affiancherà nuovamente la punta bulgara. In mezzo al campo si rinnoverà il ballottaggio fra Nicolò Bianchi e Përparim Hetemaj, spera in una maglia da titolare anche Federico Ricci, un pò ai margini nelle ultime uscite. Si giocherà il posto con Bellomo, Rivas e Laribi, per il solito ballottaggio a quattro sulle due fasce del 4-4-2 di Aglietti.

Nella serata di ieri, inoltre, Alessandro Cortinovis ha esordito con la Nazionale Under 21. Il 72 della Reggina ha giocato circa mezz’ora nell’amichevole che gli azzurrini hanno disputato a Frosinone, contro la Romania. L’ex Atalanta è subentrato a Ricci al minuto sessantadue, appena dopo il momentaneo pari di Canestrelli, autore poi di altri due gol che hanno fissato il punteggio sul 4-2 finale per i padroni di casa. Quarantacinque minuti in campo anche per Stefano Turati, che ha giocato il primo tempo della gara dello Stirpe. I due azzurrini si riaggregheranno oggi al gruppo amaranto.