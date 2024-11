La Reggina attende il Pisa. Gli amaranto vogliono ricominciare a fare punti dopo lo stop di Frosinone, nel turno infrasettimanale. I toscani arrivano al Granillo in piena lotta per la Serie A. Arbitra Arbitra Massimi di Termoli, kick off domenica ore 15:35, con la gara che sarà visibile su Sky Sport, DAZN ed Helbiz Live.

Stellone pronto ad affidarsi a Folorunsho dietro Menez e Montalto. Assenti numerosi: sono out Rivas, Lombardi, Lakicevic, Cionek, Ejjaki e Stavropoulos. In difesa Aya con Amione e Di Chiara, riposo per Loiacono e Crisetig.

Probabile formazione (3-5-2): Turati; Amione, Aya, Di Chiara; Kupisz, Bianchi, Hetemaj, Folorunsho, Giraudo; Menez, Montalto.

Indisponibili: Rivas, Lombardi, Lakicevic, Cionek, Ejjaki e Stavropoulos

Squalificato: Bellomo

Ballottaggi: Kupisz-Adjapong 55-45.

I dubbi principali sono conentrati dalla cintola in su, dove anche l'abbondanza delle scelte permette al tecnico nerazzurro di fare valutazioni più approfondite. Lucca si è allenato due giorni ma dovrebbe partire titolare.

Probabile formazione (3-5-2): (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Cohen, Puscas, Lucca.