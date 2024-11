Ternana-Reggina è una partita chiave. Per le fere e per gli amaranto, partiti con ambizione e velleità di playoff e ritrovatisi oggi a doversi più guardare le spalle che a nutrire sogni di gloria. 24 punti per la squadra di Lucarelli, 23 per Stellone: al Liberati i tre in palio valgono doppio. Fischia Colombo di Como, la gara sarà visibile su Helbiz Live, DAZN e Sky Sport.

Qui Ternana - Lucarelli: «Non sappiamo come giocherà la Reggina»

Non pochi i problemi per l’allenatore degli umbri: l’assenza più pesante è quella di Cesar Falletti, faro offensivo della Ternana. Vigilia abbastanza movimentata in casa Ternana, con un'ulteriore positività al Covid di un altro calciatore, dopo quello della giornata di giovedì. Altri cinque gli assenti, con una formazione che dovrebbe

Probabile formazione: Iannarilli, Diakite, Sorensen, Capuano, Celli, Proietti, Palumbo, Partipilo, Pettinari, Furlan, Donnarumma.

Indisponibili: Martella, Ndir, Salzano, Falletti, Mazzocchi e Ortolani.

Qui Reggina - Stellone: «Siamo fiduciosi, ho una squadra forte»

Assenti anche nella Reggina: out Stavropoulos, Menez, Faty e Rivas. Attacco da decifrare per la prima di Stellone: quasi certo l’impiego di Folorunsho e Galabinov, occhio all’idea di vedere avanzato Di Chiara con Giraudo in difesa. Bellomo più di Kupisz a destra.

Probabile formazione (4-2-3-1): Turati; Adjapong, Cionek, Aya, Giraudo; Hetemaj, Crisetig; Bellomo (Kupisz), Folorunsho, Di Chiara; Galabinov.

Indisponibili: Stavropoulos, Menez, Faty e Rivas.

Ballottaggi: Giraudo-Kupisz 55/45, Galabinov-Montalto 55/45, Hetemaj-Bianchi 55/45.