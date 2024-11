Venezia-Cosenza non sarà un test che i Lupi dovranno superare ad ogni costo, ma un impegno importante che dirà se i rossoblù in questo momento possono tenere testa a compagini che puntano al salto di categoria. Il match di domani pomeriggio al Penzo di Venezia vedrà come al solito tanti tifosi al seguito di Tutino e compagni, pronti a bissare il grande avvio di stagione. C’è grande entusiasmo, ma lo stesso si respira anche in Laguna dove gli arancioneroverdi sognano di ritornare in Serie A dopo appena una stagione di assenza.

Venezia-Cosenza: le scelte di formazione

Fabio Caserta ha predicato calma nella conferenza stampa tenua ieri mattina. Ha chiesto di mettere da parte l’entusiasmo e di fare come la sua squadra: lavorare affinché ogni partita venga affrontata con la giusta concentrazione. Il tecnico, che aspetta di ricevere notizie incoraggianti dal calciomercato, non si scompone più di tanto ed è concentrato solo sul campo. I tifosi sognano Nestorovski, ma sul macedone c’è grande concorrenza. Per ciò che riguarda invece la formazione, i Lupi saranno privi di Martino che si è procurato una microfrattura.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertson; Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. A disp. : Bertinato, Sverko, Lella, Modolo, Ullmann, Busato, Bjarkason, Andersen, Da Pozzo, Cheryshev, Gytkjaer, Oliveri. All. : Vanoli

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Fontanarosa, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò; D’Urso, Voca, Mazzocchi; Tutino. A disp. : Lai, Marson, Meroni, Sgarbi, Praszelik, Viviani, Arioli, Marras, Crespi, Zilli, Novello. All. : Caserta

