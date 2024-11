Risultati

Como-Brescia 1-1

12′ Cerri (C), 71′ Ayé (B)

Cosenza-Alessandria 2-1

29′ Di Gennaro (A), 61′ Camporese (C), 81′ [rig.] Larrivey (C)

Parma-SPAL 4-0

27′ Tutino (P), 33′ Bernabé (P), 62′ Vazquez (P), 68′ Benedyczak (P)

Ternana-Cremonese 1-2

59′ Baez (C), 62′ Mazzocchi (T), 80′ Gaetano (C)

Vicenza-Pordenone 1-0

14′ Da Cruz (V)

Perugia-Benevento 0-1

45’+5 [rig.] Forte (B)

Ascoli-Crotone 2-1

54′ Kone (C), 84′ Falasco (A), 90′ Maistro (A)

Cittadella-Frosinone 3-0

20′ e 42′ Beretta (C), 26′ Tounkara (C)

Monza-Lecce 0-1

56′ [rig.] Coda (L)

Reggina-Pisa 1-0

12′ Menez (R)

La classifica aggiornata

Cremonese 49

Lecce 49

Brescia 48

Pisa 46

Benevento 46

Monza 44

Ascoli 42

Cittadella 41

Perugia 41

Frosinone 41

Como 35

Reggina 35

Parma 32

Ternana 31

SPAL 27

Alessandria 23

Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12