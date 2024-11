Al Ceravolo decide Bianchimano mentre le silane asfaltano Paganese ed Akragas

È Rende meraviglia al “Lorenzon”. La squadra di Bruno Trocini chiude un 2017 già magico in maniera fantastica: batte l’Akragas e vola in quinta posizione in classifica. Un sogno che proseguirà nel 2018 a braccetto con la vicina Cosenza che infila la quarta vittoria di fila e saluta l’anno con una cartolina formato grande sorriso da Pagani, casa della Paganese. Piange, invece, il Catanzaro di Davide Dionigi. Il tecnico giallorosso investe in pieno con il suo passato e contro la Reggina esce con le ossa rotte. Al Ceravolo decide Bianchimano (chi se non lui) al 52’ e la formazione amaranto spezza un digiuno lungo 2 mesi. Il campionato di Serie C va in vacanza così. La ripresa il prossimo 20 gennaio. Tanto tempo per riflettere ed aggiustare in corsa le squadre sfruttando la sessione invernale di calciomercato.