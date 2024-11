Giallorossi ancora al tappeto contro i biancorossi. Si valuta il futuro del tecnico. E nelle altre partite perdono Reggina e Cosenza

Al momento le bocche sono cucite salvo qualche frase di circostanza. Ma il futuro di Davide Dionigi sulla panchina del Catanzaro è a serio rischio. Come accadde al suo predecessore, Alessandro Erra (che potrebbe essere richiamato) la sconfitta nel derby contro il Rende (gol partita di Franco al 71’) potrebbe portare ad un clamoroso cambio dell’allenatore. Decisive, in questo senso le prossime ore.

Nel frattempo gongola il Rende di Bruno Trocini che continua a coltivare il sogno playoff per un posto in Serie B. Brusca frenata, invece, per il Cosenza colpito e affondato a Caserta dal gol di Alfageme nel finale del primo tempo. Era iniziata bene, invece, la domenica della Reggina che contro il Trapani va prima in vantaggio su rigore con Bianchimano per poi lasciare il passo ai siciliani che con Evacuo e Scarsella portano via dall’altra parte dello Stretto l’intera posta in palio.