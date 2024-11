Per i tifosi giallorossi ed amaranto è incubo playout. Si salva solo il Rende che riesce a bloccare la Juve Stabia

Adesso bisogna avere paura davvero. A tremare sono i tifosi di Catanzaro e Reggina. Giallorossi ed amaranto non riescono più a vincere e nella 30esima giornata di campionato si avvicinano pericolosamente alla zona playout. Nella città dei Tre colli non funziona la cura Pancaro e dopo il ko casalingo contro il Trapani arriva anche la debacle di Andria contro la Fidelis. Seconda sconfitta di fila pure per i ragazzi di Maurizi al tappeto (dopo l’on”schiaffo contro il Monopoli) anche a Catania. Aspettando il Cosenza, di scena domani contro il Lecce, si salva solo il Rende che al “Lorenzon” rischia di battere un’altra grande del torneo: la Juve Stabia. Le vespe però, dopo essere andate sotto nel primo tempo (gol di Cuomo al 13’), strappano il pari con la rete di Crialese al 59’. Ma alla squadra di Bruno Trocini va bene anche così.