Riscatto per la Reggina che annienta l’Andria al Granillo. Non porta punti il cambio in panchina a Catanzaro. Mentre il Rende strappa un punto a Bisceglie

L’ex Auteri si conferma bestia nera ed il Catanzaro affonda. Non basta alle aquile l’organizzazione in campo firmata Dionigi per ritornare a macinare punti in classifica. L’Uesse fa la partita ma il Matera la vince. Anche con un uomo in meno. Casoli nel primo tempo e Battista sul gong lasciano le briciole ai giallorossi che hanno il merito di costruire tanto ed il demerito di non concretizzare.

Quello che, invece, fa in maniera cinica e spietata la Reggina. Dopo due kappao consecutivi gli uomini di Maurizi rialzano la testa in campionato mettendo in tasca l’intera posta in palio. La riscossa è autografata Bianchimano e Di Filippo. Tre punti in cassaforte e nono posto in classifica. A braccetto con il Bisceglie e davanti di una lunghezza al Rende che proprio sul campo pugliese strappa un punto pesante. I pre-silani dettano ritmo e gioco ma rischiano di perdere sul rigore concesso dall’arbitro e sbagliato da Jovanovic. Giusto il pari e bottino diviso a metà.