Il Cosenza proverà a rialzare la testa dopo la sconfitta di Lecce. Il Catanzaro a caccia della cura contro la pareggite. Reggina, migliore al momento tra le calabresi vuole continuità. Strada in salita per il Rende che, deferito per la fideiussione, giocherà regolarmente contro la Sicula Leonzio

Torna in campo la Serie C. Al via la dodicesima giornata.

Qui Cosenza. Atteso il Fondi

Sfida interna per il Cosenza, a domicilio arriva il Fondi. Due squadre molto simili in questo avvio di campionato divise da un solo punto in classifica. Ad averne uno in più, proprio la formazione pontina, reduce da un pari in casa contro la Casertana. Certo il Cosenza non può mettersi passi falsi, dopo la sconfitta in trasferta contro Lecce.

Una curiosità: Il Cosenza non vince in casa dal 22 ottobre. Lo stesso in cui il Fondi ha trovato la seconda vittoria stagionale in trasferta.

Qui Catanzaro. Uscire dalla pareggite

Sarà trasferta per il Catanzaro impegnato sul campo della Virtus Francavilla. I giallorossi, proveranno ad uscire dalla pareggite tentando magari anche l’aggancio in classifica degli avversari, ora a più tre. Slittata intanto di un giorno la gara contro il Catania al Massimino, spostata dall’11 al 12 novembre.

Reggina a caccia di continuità

In trasferta anche la reggina contro la Casertana. Gli amaranto, al momento squadra più in salute tra le calabresi, proverà a portare l’intera posta in palio contro una squadra che in casa ha vinto solo una volta e che in trasferta però ha già punito il Cosenza.

Rende, quale futuro?

Strada tutta in salita invece per il Rende, dopo il deferimento per responsabilità diretta sulla vicenda della fidejussione necessaria per l'iscrizione all'attuale campionato. I biancorossi saranno impegnati comunque contro la Sicula Leonzio, in attesa di chiarire la posizione.