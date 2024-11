Non alle 12:00 di oggi ma alle 20:00 di venerdì prossimo. Altri sette giorni di trattative in Serie C dopo la decisione di prolungare fino al 31 agosto il calciomercato di terza serie in virtù delle esigenze registrate da società e giocatori dopo il caos delle ultime settimane.

Una buona notizia, per chi deve ancora perfezionare la propria rosa o è in cerca dell’affare dell’ultimo momento per impreziosire il gioiello tra le mani. In Calabria è il caso della Reggina e della Vibonese entrambe a caccia della classica ciliegina su una torta praticamente completa. Sia in riva allo Stretto che all’ombra del castello Normanno-Svevo si punta al bomber che possa garantire esperienza ed un numero di gol importante. Taibi, dopo aver lasciato partire Sciamanna avrebbe messo nel mirino il 33enne Ferdinando Sforzini con un passato in Serie A e Serie B mentre a Vibo il nome nuovo a Demiro Pozzebon in uscita dal Catania.

Sfumato Ripa, accasatosi al Sicula Leonzio, il direttore sportivo rossoblu, Simone Lo Schiavo avrebbe virato sull’attaccante di roma classe ’86 nell’ultima stagione a Trieste ma di proprietà del Catania che 2 anni fa lo prelevò dal Messina dove realizzò 8 gol in 22 partite.