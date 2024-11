Testa da Serie B per i rossoblu di Nevio Orlandi. Il match si disputerà domenica alle 17:30. Prezzi popolari per assistere alla partita

Aspettando l’inizio del campionato, la Vibonese continua a lavorare e a mettere benzina nelle gambe in vista della stagione 2018/19 che vedrà i rossoblù disputare il torneo di Serie C.

Dalla terza serie nazionale è invece approdata in Serie B la squadra del Cosenza, che domenica sarà ospite al Luigi Razza per disputare un incontro amichevole.



Di fronte due società dagli stessi colori e legate entrambe da una recente promozione. La gara amichevole fra la Vibonese ed il Cosenza avrà inizio alle 17.30 di domenica 19 agosto.

I biglietti saranno in vendita domenica al botteghino dello stadio a partire dalle ore 12: in tribuna il costo dei tagliandi sarà di 8 euro. Le donne ed i ragazzi da 14 a 16 anni pagheranno 4 euro. Gratis gli under 14. Prezzo unico da 4 euro in curva e settore ospiti.