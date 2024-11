Dagli oneri contributivi al giorno di gioco, per il numero uno del club silano la terza serie andrebbe rivista e corretta

Quando parla è sempre diretto e senza fronzoli. Eugenio Guarascio è abituato a non mandarle a dire. Aspettando il derby di Calabria contro il Catanzaro, il patron del Cosenza ha analizzato anche l'attuale situazione generale della Lega Pro. Un campionato che per il massimo dirigente rossoblu andrebbe rivisto e corretto riducendo le squadre o trasformandolo in un campionato semi-professionistico con oneri contributivi ridotti rispetto a quelli attuali.

«In terza serie spendono 150 milioni di euro, mentre con la Legge Melandri dei diritti tv non ne entrano neanche 30. Gli altri 120 li dobbiamo mettere noi presidenti. Mi piacerebbe che le partite tornassero a disputarsi la domenica pomeriggio e non sono favorevole alle squadre B».