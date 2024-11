I supporter delle aquile potranno raggiungere la città in riva al Crati esclusivamente a bordo di autobus organizzati e provvisti di taglianti acquistati in prevendita

In occasione del derby Cosenza-Catanzaro, in programma domenica 8 aprile alle ore 14:30, vista la determinazione n.13/2018 del 28 marzo scorso con la quale l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rilevato criticità per l’incontro suddetto, definendolo connotato da profili di rischio e prescrivendo specifiche misure organizzative, il Prefetto di Cosenza ha emesso un’ordinanza che obbliga la tifoseria al seguito del Catanzaro a raggiungere la città di Cosenza esclusivamente a bordo di autobus organizzati, con i tifosi già in possesso dei tagliandi d’ingresso del settore ospiti, acquistati in prevendita. Ne danno comunicazione le due società.