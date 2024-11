La decima giornata conferma il grande stato di forma della squadra di Auteri. Quarta vittoria consecutiva per i biancoverdi. Successo importante per gli Squali allo Scida che si allontanano dalla zona calda della classifica

Nell'unanime cordoglio dei tifosi di tutta Italia per i tre angeli foggiani volati in cielo la scorsa settimana, la decima giornata della terza serie, dopo Padova e Pescara che “stracomandano” nel girone A e B, trova nel Benevento di mister Gaetano Auteri prove serie di fuga. Le streghe vincono per la seconda volta fuori casa ed allungano in vetta: bastano i primi 25 minuti contro il Sorrento, che gioca ancora quelle di casa al Viviani di Potenza, per mettere al sicuro la vittoria. I giallorossi torneranno in campo domenica prossima quando al Vigorito è in programma il derby contro la Casertana che, a sua volta, in uno dei postici di ieri sera, è riuscito a strappare una vittoria importantissima in chiave salvezza contro la Cavese.

Quarta vittoria consecutiva e quinto risultato utile di fila per l'Avellino che passa anche a Biella battendo ed inguaiando del tutto la Juventus Next Gen di Paolo Montero. La squadra di Raffaele Biancolino fa un altro balzo importante in classifica a -6 dal Benevento capolista. Spicca poi il super pokerissimo del Trapani sull’Audace Cerignola con cinque reti aperte già al 7′ con un colpo di testa di Silvestri che determinava un netto 3-0 nella prima frazione, con un Cerignola sembrato per tutta la gara incapace di reagire grazie anche alla buona forma confermata da Lescano e compagni che hanno ridimensionato a goal della bandiera, con altre due segnature, la marcatura di Sainz-Maza. Il Catania agguanta proprio il Cerignola alla seconda posizione in classifica, assieme al Monopoli fermato a reti bianche dal Messina. Quando la squadra di mister Toscano sembrava aver spento la luce a Foggia sotto di due goal, tra 86’ e 93’ Inglese e Di Gennaro hanno "comandato" un pari.

Il Crotone batte un (doppio) colpo importantissimo contro il Taranto in casa che pure era passato in vantaggio allo Scida. Così come, sempre restando alle posizioni basse della classifica, decisiva è stata la vittoria dell’Altamura a Latina almeno per mister Padalino esonerato dai laziali dopo la quarta sconfitta consecutiva; con la Turris che conferma il buon momento contro il Giugliano che avrà voglia di riscattarsi domenica prossima proprio contro il Crotone. I corallini vincono un altro derby, approfittando dell’errore di De Rosa che sbaglia un rigore, con le reti di Pugliese ed Onofrietti che portano ad 11, i punti in classifica.

Mentre nell’altro derby, quello “silenzioso” lucano in omaggio alle vittime foggiane, disputato nel secondo posticipo di ieri tra Picerno e Potenza, è finita pari con una bella gara da parte di entrambe le squadre, soprattutto nella prima frazione, anche se è nella seconda che sono arrivate le reti: è il Potenza che si è portato in vantaggio con Schimmenti, agguantato da Bernardotto, appena entrato in campo. Con questo pareggio il Picerno è salito a 17 punti, al quinto posto della classifica in compagnia di Giugliano e Trapani, mentre il Potenza è a quota 16 raggiunto dall’Avellino. Nel prossimo turno spiccano le sfide Monopoli-Trapani e tra Audace Cerignola-Picerno che si disputeranno, entrambe, tra gli anticipi del sabato.

I risultati

Latina-Team Altamura 0-2

Sorrento-Benevento 0-3

Turris-Giugliano 2-0

Juventus-Next Gen Avellino 0-3

Trapani-Audace Cerignola 5-1

Foggia-Catania 2-2

Messina-Monopoli 0-0

Crotone-Taranto 2-1

AZ Picerno-Potenza 1-1

Casertana-Cavese 1-0

La classifica

Benevento 22

Catania (-1) 18

Monopoli 18

Cerignola 18

Trapani 17

AZ Picerno 17

Giugliano 17

Avellino 16

Potenza 16

Sorrento 13

Crotone 11

Casertana 11

Turris (-1) 11

Cavese 10

Foggia 10

Altamura 10

Messina 9

Latina 7

Taranto 6

Juventus Next Gen 6

Prossimo turno

Cavese-Potenza (sabato ore 15)

Monopoli-Trapani (sabato ore 15)

Audace Cerignola-AZ Picerno (sabato ore 17.30)

Avellino-Messina (domenica ore 15)

Catania-Latina (domenica ore 15)

Taranto-Turris (domenica ore 15)

Team Altamura-Juventus Next Gen (domenica ore 15)

Benevento-Casertana (domenica ore 15.30)

Giugliano-Crotone (domenica ore 17.30)

Sorrento-Foggia (domenica ore 17.30)