Dopo solo una settimana il centrocampista rescinde il contratto e torna in Sicilia. Ma al “Ceravolo” un nuovo arrivo

La sessione estiva di mercato, si sa, regala sempre sorprese. Dopo appena una settimana, termina l'esperienza in Calabria per Rosario Bucolo, pronto a rientrare in Sicilia.

Il centrocampista ha rescisso il contratto, pare per motivi familiari, salutando nuovamente il Catanzaro. L'addio inaspettato riapre dunque la questione centrocampo. Il ds giallorosso Preiti dovrà correre ai ripari. Trovare una pedina all'altezza. Al momento ancora in pole la coppia Carcione Deli ma altri nomi potrebbero finire sul taccuino nei prossimi giorni.

E per un centrocampista che va, un attaccante che arriva. Nelle ultime ore, si è aggregato ai giallorossi Leandro Campagna, classe '94 ex Latina. L'attaccante cresciuto nel Frosinone e nel settore giovanile del Parma, vanta esperienze nel Melfi e nel Parma. Nell'ultima stagione ha vestito, appunto, i colori del Latina. Si lega alle aquile con un contratto annuale, fino al 30 giugno 2017.

Nel frattempo a Chiaravalle continua la preparazione atletica del Catanzaro. Tra allenamenti misti mirati alla parte sia tecnica che fisica, Erra tiene d'occhio i nuovi innesti, già bene inseriti nel gruppo, in vista delle prossime amichevoli.