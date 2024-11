Alla conquista di Salò. Casa della Feralpi. Avversario di turno nel primo round playoff del Catanzaro di Gaetano Auteri. Volatilizzati già tutti i biglietti a disposizione della tifoseria giallorossa. In attesa di un possibile ampliamento del settore. Lo spazio dedicato ai supporter calabresi, sarà quindi sold-out. Una marcia in più nei primi 90minuti più recupero che le aquile giocheranno al “Turina”. Una squadra, quella lombarda, che arriva alla fase nazionale degli spareggi promozione dopo il pari (0-0) contro il Ravenna (spedito a casa in virtù del miglio piazzamento in classifica dei padroni di casa) ed un campionato vissuto sempre in prima fila. Costato, però, la panchina a Tedesco nell’ultima di regular season dopo il sorpasso subito in extremis dall’Imolese. Squadra affidata all’ex Atalanta Damiano Zenoni già tecnico della berretti gardesana. Occhio particolare all’eterno Andrea Caracciolo bomber sempreverde in forza alla squadra lombarda. Fondamentale dosare le energie nel doppio appuntamento. Il primo domenica alle 20:00. Il secondo mercoledì 22 a campi invertiti. Il regolamento, in caso di parità al termine delle due sfide, premia la migliore differenza reti e in caso di ulteriore segno X, avanti le teste di serie come il Catanzaro.