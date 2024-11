Accolto dunque il ricorso della società. Il Catanzaro sale così a 36 punti in classifica

La Corte Federale d'Appello accoglie il ricorso del Catanzaro, restituito il punto di penalizzazione. I giallorossi si portano così a 36 punti in classifica. Un ulteriore passo in avanti. La salvezza si avvicina.

Di seguito il comunicato:

accolto il ricorso del Catanzaro avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla reclamante per violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2364/64 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2017)".