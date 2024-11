Nelle due squadre continuano a susseguirsi colpi di mercato. Per il Catanzaro è il giorno di Diogo Taveres. Il Cosenza ingaggia a titolo definitivo dalla Maceratese Emanuele D'Anna

Doppio colpo per il Catanzaro. Dopo Sarao, è il giorno di Diogo Tavares, com’era già stato anticipato. L’ex punta messinese, insieme al neo attaccante del Lumezzane, andrà a completare il quadro.

Profili tanto simili quanto complementari con caratteristiche che si prestano all’esigenze della squadra. Due elementi fondamentali per mister Erra che avrà così la possibilità di variare anche il modulo di gioco.

Ma Preiti non si ferma qui. Vorrà e dovrà garantire al tecnico il numero necessario di giocatori per il ritiro. E nel mirino del ds pare esserci Davide Gaetani, classe ’95 di proprietà del Lecce.

Novità anche tra i pali. E’ in arrivo dal Taranto Victor de Lucia, classe ’96. E dalle ultime indiscrezioni, potrebbe aggiungersi al gruppo, Joao Francisco, in uscita dal San Bernardo.

Il Cosenza, già in fase preparativa per la prossima stagione, con un accordo annuale, ingaggia a titolo definitivo dalla Maceratese Emanuele D'Anna. Una lunga carriera quella del centrocampista, iniziata con la maglia del Milan nella massima serie, per poi passare al Chievo Verona.

Presenze importanti in cadetteria, tra Arezzo, Piacenza e Pisa, come in Lega Pro alla corte di Chieti, Juve Stabia, Pisa, Benevento, Sorrento, Gubbio.