Ancora a porte chiuse, il campionato di Serie C affronta la seconda giornata.



Impegno al Ceravolo per il Catanzaro contro il Trapani (ore 17,30) con l’obiettivo di dimenticare la recente sconfitta di Potenza. La qualificazione in coppa ai danni del Chievo ha però alzato il morale delle aquile giallorosse.

Gli innesti di mercato avvenuti in settimana aumentano il potenziale a disposizione del tecnico Calabro, ma contro i siciliani bisogna essere più attenti e concreti.

Si affronta comunque un avversario in crisi, che per problemi societari non ha giocato le ultime due gare di campionato e coppa. A rischio il proseguo della stagione.





Per la Vibonese invece ecco la Juve Stabia, società che ha appena annunciato l’ingaggio del centravanti Nicolas Bubas, la scorsa stagione capitano proprio della formazione rossoblù. Uno dei calciatori più amati a Vibo, la cui partenza ha provocato parecchio malumore fra la tifoseria e la gente vibonese. In attacco i rossoblù hanno ingaggiato il giovane Vincenzo Plescia, classe 1998, in prestito dal Renate.

Al Luigi Razza fischio d’inizio alle 15.