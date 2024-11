Non fa giri di parole il nuovo direttore sportivo del Catanzaro. Bisogna ripartire dagli errori per chiudere la stagione nel migliore dei modi

guarda in faccia la realtà. “Quando ci sono cambiamenti così radicali vuol dire che qualcosa non ha funzionato” esordiscein conferenza stampa. “Ora però bisogna solo pensare a chiudere la stagione nel migliore dei modi per poi pensare al futuro” continua il ds reggino, da pochi giorni chiamato dal presidente, a risollevare le sorti della squadra insieme al nuovo allenatore