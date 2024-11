A comunicarlo, la società con una nota ufficiale. Il presidente Noto ha preso atto della decisione

Piero Doronzo era arrivato in città ad inizio stagione. Una decisione presa con amarezza, come dichiara lo stesso ds, ma dovuta, che spera possa servire a smuovere qualcosa e a risollevare in qualche modo le sorti della società Catanzaro Calcio. Il presidente Noto, preso atto della decisione, ringrazia Doronzo per quanto fatto in questi mesi.Inevitabilmente servirà un'inversione di marcia per superare il momento già difficile.