ll Rende Calcio che sarà – ai nastri di partenza per il terzo anno consecutivo del campionato di Serie C, girone C – mette a segno un colpo di mercato dall’appeal assicurato, ingaggiando l’esperto centrocampista Massimo Loviso, classe '84, che già da oggi pomeriggio sarà a disposizione del tecnico Andreoli in vista della ripresa degli allenamenti.

La scheda

Loviso è un giocatore di provata esperienza con 371 presenze e 35 reti all’attivo. La sua carriera parla per lui: ha vestito le maglie di Bologna e Livorno in serie A, Torino, Lecce Crotone e Ascoli in serie B, Sambedenettese, Gubbio, Alessandria, Albinoleffe, Cosenza in C e Modena in serie D.

Con il suo arrivo il Rende si assicura quindi un mix perfetto di esperienza, solidità e conoscenza del campionato di Lega pro – che non guasta mai -. Ma il giocatore bolognese è soprattutto un tassello di qualità che tornerà utile per gli schemi di gioco del tecnico e come punto di riferimento per la squadra.

Loviso verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.