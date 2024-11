Torna il campionato di Serie C femminile, con diciotto squadre suddivise in due gironi da nove e già tante emozioni che arrivano nei palazzetti regionali

L’attesa è finita per le ragazze che sognano di emulare le gesta della nazionale olimpica allenata da Julio Velasco. Il campionato di Serie C femminile è iniziato e non manca di regalare i primi spunti, cercando così di capire quali saranno le protagoniste sin dall’inizio della stagione.

Girone A

Le gare del sabato sono all’insegna dell’equilibrio ma anche di affermazioni esterne che mettono in pole quelle squadre uscite col sorriso dal campo. Importante la vittoria di Cirò Marina per 3-0 a Lamezia, un colpo esterno che conferma le ambizioni di capitan Malena e compagne. Pesante anche la vittoria di Castrovillari a Cutro, l’Avolio ha sbancato il “Sangue di Gatta” con una prestazione di livello e mostrando una decisa personalità.

Gli incontri di domenica mettono in risalto la grande verve della Rossanese, che ha sconfitto con una partita di grande concretezza la Pink Lamezia per 3-0. Il blitz fuori casa (i tre set sono terminati tutti sul 15-25) conferma l’ambizione delle ragazze ioniche, mentre c’è stato qualche sussulto in più nell’incontro giocato a San Giovanni in Fiore. Silan-Gm Cosenza termina 1-3: vantaggio iniziale delle pallavoliste bruzie, poi pari nel secondo set delle ragazze di casa, terzo e quarto gioco in favore ospite.

Girone B

Le prime due gare del sabato, al contrario del primo raggruppamento, hanno registrato minor equilibrio sul piano tecnico e forse maggior peso per quanto riguarda il morale. Sicuramente, ne esce rinfrancata la Digem Marina, che ha conquistato l’intera posta in palio sconfiggendo per 3-1 la New Teosidos. Dopo due set giocati al massimo, è arrivata una flessione nel terzo gioco, ma gli ospiti hanno saputo chiudere i giochi arrivando sul 29-27 in proprio favore al quarto set. Secco invece il 3-0 della Stella Azzurra Cz sul Clude, prova ne è un terzo set finito addirittura sul 25-5 per far capire quali erano gli umori e i livelli finali in campo.

C’era attesa domenica per la prima della Lory Volley Pizzo, che non ha deluso le aspettative di quanti hanno seguito il gruppo di coach Monopoli in trasferta. Sul parquet del palazzetto della Elio Sozzi è maturato un 3-0 ben augurante per il prosieguo del campionato. Si giocherà invece mercoledì Gioia Tauro-Todosport, che completerà così il cartello iniziale di questa nuova stagione pallavolista calabrese in rosa.