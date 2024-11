Iniziata male e finita peggio, la gara di andata di semifinale per il Cosenza. La Viterbese si impone per 3-1 e i rossoblù chiudono in nove per doppia espulsione. Partita caratterizzata dal nervosismo

Non proprio il risultato aspettato quello della gara di andata di Semifinale di Coppa Italia. Scivolone del Cosenza in casa della Viterbese, i padroni di casa si impongono per 3-1. I i rossoblù chiudono il match in nove per la doppia espulsione di Mungo prima e Loviso dopo.

La partita

Nonostante l'avvio convinto, la partita si mette subito in salita per il Cosenza che a soli 6 minuti dall'avvio si trova in svantaggio, complice un retropassaggio sbagliato di Dermaku, e la papera del portiere Zommers ingannato da un campo malandato.

Dopo soli pochi minuti la tensione inizia a sentirsi e i rossoblù rimangono in dieci per l'espulsione di Mungo.

Il Cosenza accusa il colpo, la Viterbese ne approfitta. Al 33' arriva così il raddoppio dei padroni di casa, grazie al colpo di testa di Jefferson.

Quasi allo scadere un barlume di speranza lo regala Bruccini che accorcia le distanze mettendo dentro la palla del 2-1 servita da Calamai, lo stesso che sfiora il gol del pari.

Sprofondo rossoblù nel secondo tempo

Si torna in campo con il parziale di 2-1. Avvio apparentemente a favore del Cosenza ma al 10' della ripresa,rimane in 9 per l'espulsione di Loviso.

Il Cosenza prova comunque a reagire su un campo ai limiti della praticabilità. All'89 arriva però il gol che chiude definitivamente la partita, con il rigore realizzato da De Sousa.

Il ritorno al Marulla, mercoledì prossimo sarà un'impresa per il Cosenza.