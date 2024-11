Nella quattordicesima giornata di Serie C vincono il Cosenza, secondo successo consecutivo, e il Rende che si riscatta dopo la disfatta contro il Trapani

Secondo successo consecutivo per il Cosenza. Al Marulla basta una sola rete per battere la Juve stabia e portare a casa tre punti d’oro. Una vittoria sofferta ma meritata, al termine di una gara comunque priva di grandi emozioni ma sicuramente concreta. Un primo tempo giocato a ritmi blandi. Il Cosenza rimane compatto concedendo poco o nulla agli avversari. La respinta di Perina su Viola permette di chiudere la prima frazione a reti inviolate.

Si sblocca nel secondo tempo

La svolta arriva nei primi minuti della ripresa. Bruccini si fa trovare pronto su una conclusione murata a Mendicino. Con un destro spedisce la palla in rete ingannando il portiere ospite. Per Bruccini si tratta della seconda rete consecutiva.

Dopo il vantaggio il Cosenza non abbassa la guardia, sfiorando il raddoppio dopo appena dieci minuti.

Reazione Juve Stabia

La Juve stabia prova a salire nella metà campo rossoblù alla ricerca del pari, ma il Cosenza non concede nulla. Una vittoria fondamentale in vista soprattutto dell’attesissimo derby, domenica prossima, contro il Catanzaro.

Il Rende vince e vola in zona play off

Ritrova il sorriso anche il Rende. Con una sola rete in trasferta a Monopoli, i biancorossi portano a casa l’intera posta in palio, riscattandosi dalla brutta sconfitta contro il Trapani. A siglare il successo è Rossini al 3’ del secondo tempo. Tre punti che permettono al Rende di salire a quota 20 in classifica.