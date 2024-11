Finito lo stop forzato, per i rossoblù è tempo di tornare in campo. Tre partite in meno di dieci giorni. Si parte dall'andata della Semifinale di Coppa Italia

Dopo due settimane di stop, in Coppa Italia prima e in campionato dopo, per il Cosenza sarà un ritorno in campo di fuoco. Tre partite in meno di dieci giorni. Un vero tour de force. Si parte martedì dalla Coppa Italia. Gara di andata di Semifinale, rimandata per neve una settimana fa. I rossoblù saranno impegnati in casa della Viterbese, a partire dalle 14:30.Per la squadra di Braglia, sarà certamente la partita più importante, quella cruciale. Il Cosenza ha infatti dimostrato di voler arrivare fino in fondo.



Il primo passo è fare bene l'andata di Coppa

L'obiettivo è fare il miglior risultato possibile per giocarsi bene il ritorno al Marulla il 14 marzo.



In campionato, ostacolo Bisceglie

Ma tra andata e ritorno, il Cosenza, domenica dovrà fare i conti in campionato anche con il Bisceglie, in trasferta. Avversario ostico che già nella scorsa giornata ha dato filo da torcere al Rende. I rossoblù saranno chiamati anche all'operazione riscatto, dopo la sconfitta sempre in trasferta, contro la Casertana, lo scorso 25 febbraio.

Portare l'intera posta in palio, significherebbe consolidare un posto nei play off e affrontare il ritorno della competizione tricolore con più tranquillità.

Dunque, dieci giorni intensi, no stop in cui il Cosenza dovrà dimostrare la propria maturità.