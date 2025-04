Come far diventare quasi un classico, una formalità: Crotone Foggia allo Scida presenta la squadra di mister Longo col possibile terzo posto in vista, e la squadra pugliese alle prese con l’autogestione ed una salvezza ancora non del tutto determinata, men che meno di una società abbandonata a se stessa. Ma mister Zauri recupera capitan Salines dopo la squalifica, ma resta ai box Mazzocco, mentre Vezzoni non è stato convocato. In avanti spazio a Zunno con Touho ed Emmausso in panca ai quali vengono preferiti Orlando e Santaniello. Il Crotone schiera Silva e Vitale larghi con Gomez e Murano al centro. Lo spettacolo dovrebbe essere servito

Primo Tempo

Pronti via e Zunno va via sulla sinistra, rientra sul destro e scarica il tiro, D’Alterio è bravo a respingere. Il pericolo non impressiona i padroni di casa che costruiscono subito in sei minuti una replica letale: prima con Guerini che reclama il rigore e poi con Vinicius che porta palla centralmente e scarica su Murano leggermente defilato sulla destra, Jacopo mette subito in mezzo per Gomez che di prima intenzione, di destro, supera De Lucia: vantaggio con personalità e consapevolezza.

Il Foggia prova a reagire ma è il Crotone nella prima mezz’ora a rischiare di raddoppiare: all’11’ Vitale calcia a botta sicura in area ma Silvestro si immola e riesce a deviare in angolo; al 21’ Silva riceve palla da Murano ed al limite dell’area se la porta sul sinistro ma la conclusione sfiora il palo. Il Foggia cerca possesso e fiammate, con Orlando che prova a sorprendere D’Alterio calciando di punta, la sfera rotola di poco fuori. Ma anche se in mediana il Crotone è solido al 33’ subisce ancora dalla sinistra l’incursione di Zunno che è incrociato dai piedi di Di Pasquale con Iannello che decreta la massima punizione. Dagli 11 metri Santaniello spiazza D’Alterio e pareggia.

Il Crotone ci prova ma è più il Foggia ad essere lucido dopo il pari. Silvestro semina al 43’ panico in area rossoblù ed i padroni di casa cercano di scuotersi con Silva ma non trovano la misura per riportare pericoli come ad inizio gara.

Secondo Tempo

Entra subito Rispoli per Guerini che aveva sofferto oltre che non spinto. I primi cinque minuti sono tutti in area ospite con Murano prima e Gomez dopo che non trovano l’impatto. Al 55’ arriva anche il nuovo vantaggio: da calcio d’angolo spunta Cargnelutti che insacca dopo l’impatto con la traversa. Sull’euforia il Crotone si esalta sulla corsa e marca il terzo goal dopo la bellissima parata di De Lucia su conclusione di testa di Vitale, è Groppelli che calcia di prima intenzione non lasciando scampo al bravo portiere foggiano.

È un uno due che non spaventa gli ospiti che sostituiscono Tascone e Santaniello con Danzi e Sarr. Entra anche Tumminello per Gomez nel Crotone. Dopo una fase di stanca entrano anche Felicioli ed Emmausso per Camigliano e Orlando con il Foggia che prova a riaprirla.

Mentre Stronati da fiato a Vinicius nel Crotone che appena conquista palla cerca subito la verticalizzazione. Al 75’ Emmausso dimostra la capacità balistica su punizione accorciando sul due a tre.I padroni di casa non si scompongono cercando di palleggiare con giudizio e creando all’80’ la possibilità di segnare nuovamente con Silva dalla destra che ammonito per perdita di tempo, viene poi sostituito da Ricci assieme a Schirò che rileva invece Murano. Ci prova anche Tumminello ma calcia prima alto da buona posizione e poi a lato quasi dalla stessa mattonella anche se contrato. Anche Vitale, questa volta da fuori area, calcia alto. Nemmeno nei cinque di recupero il Foggia riesce più a trovare occasioni nonostante il buon palleggio ritrovato, consentendo così a Tumminello di esaltare invece ancora De Lucia che gli nega il goal senza impedire però al Crotone di agguantare il Monopoli al terzo posto contro cui ha il vantaggio negli scontri diretti.

Il tabellino

Crotone 3 Foggia 2

MARCATORI: Gomez (KR) al 9’; Santaniello (FO) al 34’ su rigore; Cargnelutti (KR) al 55’; Groppelli (KR) al 57’; Emmausso (FO) al 75’

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini (dal 46’ Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius (dal 72’ Stronati); Vitale, Gomez (dal 63’ Tumminello), Silva (dall’83’ Ricci); Murano (dall’83’ Schirò). Allenatore: Emilio Longo.

FOGGIA (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Camigliano (dal 68’ Felicioli), Parodi; Tascone (dal 58’ Danzi), Da Riva, Gala (dall’82’ Brugognone); Orlando (dal 68’ Emmausso), Santaniello (dal 58’ Sarr), Zunno. Allenatore: Luciano Zauri.

Arbitro: Alfredo Iannello; ammoniti: Groppelli (KR) al 37’; Tascone (FO) al 44’; Silva (KR) all’82’