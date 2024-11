Segnalate dalla Covisoc per non aver depositato entro i termini del 30 giugno l'originale della garanzia dell'importo di 350.000 euro

Come riferisce la FIGC attraverso una nota ufficiale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare i seguenti club di serie C: Rende, Triestina, Pro Piacenza e Matera. e quattro società e i rispettivi dirigenti sono stati deferiti 'per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di 350.000 euro ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019'. Il Matera è stato inoltre deferito anche per altre inadempienze.