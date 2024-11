Dopo il pari di Catania, la squadra di Braglia si tuffa nella competizione tricolore. Si gioca in gara unica. Paganese o Viterbese le possibili sfidanti in semifinale

Il weekend ha regalato un altro pezzettino di Serie B. Con il Catania a -6 il Lecce ride di gusto e metà sorriso ai salentini lo ha regalato il Cosenza. La squadra che ha frenato la rincorsa del Catania e che domani sbarcherà in Salento per il match di coppa Italia. Nessuno ci starà a perdere. Le dichiarazioni pre-gara lo confermano.

Allenamenti a porte chiuse

Lontano da occhi indiscreti Lecce e Cosenza preparano gli ultimi accorgimenti tecnico-tattici prima della sfida che li vedrà opposti nei quarti di finale del trofeo tricolore.

Qui Lecce

A riposo il centrocampista Radoslav Tsonev a causa di una distorsione al piede sinistro, mentre hanno continuato il lavoro differenziato i suoi compagni di reparto Andrea Tabanelli e Franco Lepore.

Qui Cosenza

il Cosenza ha ripreso immediatamente la preparazione, in vista della partita in terra salentina. Rifinitura a porte chiuse anche per i silani che dopo l’allenamento sono partiti per Lecce.

Il regolamento

Nei quarti di Finale, ad eliminazione diretta in gara unica, ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che ha segnato il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore.

C’è già una semifinalista

Al momento è il Pontedera la prima qualificata alle semifinali che si svolgeranno su andata e ritorno, il 21 febbraio e il 7 marzo.

- Gare di andata

Semifinale “A” Vinc. Alessandria/Renate - PONTEDERA

Semifinale “B” Vinc. Viterbese C./Paganese - Vinc. Lecce/Cosenza

- Gare di ritorno

Semifinale “A” PONTEDERA - Vinc. Alessandria/Renate

Semifinale “B” Vinc. Lecce/Cosenza - Vinc. Viterbese C./Paganese