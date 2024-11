Da una parte una squadra che gira a mille. In avvio più che mai. Lo scorso anno come adesso. E’ Il “Rende meraviglia” che come 365 giorni fa dopo due partite di campionato si ritrova lassù in classifica davanti a tutti. Dall’altra altre due formazioni di Calabria chiamate al riscatto l’una contro l’altra: Catanzaro e Vibonese. E se i ragazzi di Ciccio Modesto, dopo aver battuto proprio il Catanzaro nell’ultimo turno, proveranno a confermare la leadership in quel di Monopoli, giallorossi e rossoblu sono chiamate a rialzare la testa nel derby dell’amicizia numero 17 in scena al Ceravolo. Proprio lì dove il 9 settembre scorso si sono date appuntamento per una gara di beneficenza vinta dalle aquile per 1-0. Una partita da calcio estivo che poco avrà a che fare con quella in programma alle 20:30 nell’impianto di via Francesco Paglia. La formazione di Auteri deve dimostrare di essere quella corazzata che a detta di tutti dovrà lottare per il salto di categoria. Quella di Orlandi incamerare punti salvezza dopo lo stop amaro di Trapani. Turno di stop forzato, invece, per la Reggina. La gara contro la Viterbese, infatti, in seguito alle note vicende, è stata rimandata.