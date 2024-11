Bisognava sbrigare solo le pratiche burocratiche. Ma c’era già l’accordo su tutto. Adesso, ultimato ogni aspetto per ciò che riguarda il tesseramento, la Vibonese può ufficializzare l’ingaggio di Edgar Çani, il bomber atteso dai tifosi e ingaggiato, rispettando la promessa, dal club rossoblù. Classe ’89, il neo acquisto della Vibonese ha una lunga e onorata carriera alle spalle, con diverse avventure in categoria superiore e anche nella nazionale albanese. Una storia che in Italia comincia con le giovanili del Pescara e arriva fino alla promozione in B con il Pisa, per poi giocare con il Partizan Tirana in Albania. Adesso Edgar Cani giunge alla Vibonese, per rinforzare notevolmente il reparto offensivo della squadra rossoblù, aiutando così i compagni nel difficile torneo di Serie C.





«Mi metto al servizio della squadra e dello staff tecnico – queste le prime parole in rossoblù di Edgar Cani – con tanta voglia di far bene e con gli stimoli giusti. La terza serie nazionale è un campionato dalle mille insidie e quindi bisogna dare il massimo e occorre partire con il piede giusto». Circa le sue caratteristiche, Edgar Cani spiega: «Sono una prima punta con centimetri. Faccio molte sponde per i compagni. Prevalgo nel gioco aereo e come dicevo sono a disposizione dei compagni e del tecnico». Il neo acquisto della Vibonese sa bene che su di lui sono riposte molte speranze: «Nel corso della mia carriera mi sono sempre preso le mie responsabilità. Mi affaccio verso questa nuova avventura con grande determinazione. So bene cosa si aspettano da me i tifosi della Vibonese. Non sono solito fare proclami. Dico solo che tutti assieme dobbiamo lottare e dobbiamo darci una mano di aiuto a vicenda. Noi in campo daremo il massimo. Loro dagli spalti, con il sostegno ed il calore».