Mister Erra avrà molto da lavorare per ricompattare una squadra completamente rimodernata rispetto allo scorso campionato. A Cosenza, invece, si aspetta la fumata bianca per Cavallaro. L'ultima parola spetta ora, al tecnico umbro

Il Catanzaro entra nel vivo del ritiro, spostandosi a Chiaravalle. Erra ha a disposizione una rosa completa, arricchita proprio con gli ultimi colpi di mercato. Una squadra completamente rimodernata rispetto alla scorsa stagione. Tra i pali, a fare compagnia al riconfermato Grandi ci saranno Leone e De Lucia.

In difesa Cotroneo, Di Bari, Joao Francisco, Patti, Prestia, Pasqualoni e Sabato. Bucolo, Garufi, Icardi, Longo e Pagano il nuovo centrocampo.

In attacco ci saranno Caruso, Cunzi, Moccia, Basrak, Tavares, Sarao e Campagna. Sembra ormai svanita l’idea Gustavo. L’attaccante ex Messina, stando ad indiscrezioni, è sempre più vicino al campionato rumeno.



A Cosenza, un primo incontro positivo tra Cavallaro e la società rossoblù. La prima impressione è quella che il calciatore possa rimanere ancora in città. Da chiarire ancora l’aspetto economico sul quale pare esserci un punto d’incontro. La palla ora passa a Roselli. Sarà infatti discrezione del tecnico umbro decidere se potrà sfruttare il calciatore, oltre che come esterno di centrocampo anche come seconda punta. Solo allora ci sarà la fumata bianca che legherebbe così Cavallaro al Cosenza almeno fino alla fine della prossima stagione.