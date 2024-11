Parte in questo weekend il massimo campionato regionale. Saranno due i gironi in questa prima fase per tenere accesa l’attenzione su tante squadre che sognano in campo e puntano a valorizzare pienamente i loro settori giovanili

L’attesa è finita, si può tornare sul parquet e dare il massimo. La Serie C femminile torna così ad animare gli appassionati di pallavolo dopo un ulteriore scrematura arrivata nei giorni scorsi. Tra le squadre che hanno rinunciato alla partecipazione al massimo torneo regionale c’è la Nuova Pallavolo Bisignano: la compagine cratense, dopo la promozione dalla Serie D, ha ritenuto di non poter affrontare il campionato per la mancanza di pallavoliste nella rosa.

Succede anche questo nel mondo della volley regionale con la Fipav che ha pubblicato un calendario definitivo ben diverso da quello provvisorio, girato alle società qualche settimana fa. Così, ecco pronte 14 squadre per affrontare quest’avventura: sono otto le compagini che militano nel girone A, le restanti sei occupano il raggruppamento B in questa prima fase del torneo, al termine nel mese di febbraio per passare poi alla poule promozione e retrocessione.

Girone A

Due gare al sabato e due la domenica. Il primo girone definisce in simmetria gli incontri del primo turno, partendo da Cutro-Castrovillari prevista per domani alle 17.30. Il match a inizio campionato arriva tra squadre più che rodate per la categoria con tanti anni di pallavolo alle spalle e pronte per recitare un ruolo importante.

Così come alle 18.30 ci sarà anche curiosità per l’incontro tra Arpaia Lamezia e Cirò Marina, può essere un match ad alta quota tra due squadre ambiziose e potrebbero regalare, già in settimana, altri colpi in entrata. Le sfide di domenica completano la prima giornata partendo dal match delle 17.30 tra Silan Volley e Gm Cosenza. Un impegno non facile per la squadra bruzia a San Giovanni in Fiore, come quello della Pallavolo Rossano (ore 18) sul parquet della Pink Lamezia.

Girone B

Tre le sfide nell’altro gruppo, quello che geograficamente è collocato più a Sud. Si parte, in ordine cronologico, dalla sfida di Catanzaro: domani alle 18 saranno in campo Pallavolo Stella Azzurra e Fides Clude. Alle 18.30 invece spazio per la New Teosidos che ospiterà il casa la Digem Marina Gioiosa. Domenica si concluderà questo primo turno con la sfida del Botteghelle di Reggio Calabria: la Elio Sozzi ospiterà La Marpesca Lory Pizzo che resta sempre una compagine abbastanza ambiziosa. Sette sfide quindi in giro per la Calabria, ma anche tanta sana gioventù in campo e la curiosità di capire se, nell’anno della vittoria olimpica, ci sia magari qualche nuovo talento da mettere in mostra.