Altri tre turni per alimentare sogni e speranze, ma anche per dare maggior convinzione alle proprie ambizioni, almeno nella prima fase di questa stagione. Come sempre la Serie C femminile offrirà nel weekend spunti interessanti, ben valutando quale sarà la portata delle big del campionato, senza per questo tralasciare quanti all’ultimo respiro cercheranno di inserirsi in zona playoff.

Girone A

In questo raggruppamento i giochi sono pressoché fatti. Le sei squadre che accederanno alla seconda fase sono già stabilite, ma proprio in queste giornate potrebbero venir fuori punti pesanti a stabilire ulteriori gerarchie future. Cirò è in testa con 40 punti e osserverà un turno di riposo, il Paola potrebbe approfittarne per riportarsi a una lunghezza, in caso di vittoria contro il Rossano in casa: non sarà comunque una partita semplice per le tirreniche. Tutti gli incontri si giocheranno di sabato: Avolio Castrovillari-Gm Cosenza regalerà probabilmente una gara frizzante, Cutro-Silan Volley invece ulteriori spunti per due compagini che vorranno mantenere la categoria. Infine, il derby Arpaia Lamezia-Pink con quest’ultima scivolata a meno tre punti in classifica.

Girone B

Molta più incertezza nel raggruppamento meridionale, merito un po’ della qualità dei team di testa ma anche dell’incertezza in zona playoff. Tranne la Elio Sozzi, a zero in classifica, tutte scenderanno in campo per migliorare la propria classifica con due anticipi al sabato. Sicuramente di buon livello il confronto che porterà sul parquet Stella Azzurra Cz e Pizzo, le ospiti distano quattro lunghezze dal primato. New Teosidos-Elio Sozzi avrà un esito scontato, le locali faranno rotazioni ed esperimenti con ogni probabilità. A concludere il quadro di giornata, altri due incontri a suscitare interesse nel giorno festivo, partendo dal big match di domenica tra Jolly Cinquefrondi e la capolista Todosport. Sarà quasi uno spareggio per l’ultima piazza dei playoff la contesa tra Cidue e Digem, altalenanti nei risultati ma mai dome in campo.