Dallo spettacolo sugli spalti alla gara vera in campo. Dal gol annullato alla capolista per fuorigioco dopo 14 minuti. Alla presunzione formato gigante di Luca Giannone, attaccante del Catanzaro, che al 40esimo ha sui piedi il pallone della vittoria sul campo della Juve Stabia che spreca malamente con un cucchiaio che fa il solletico a Branduani. Sarà lui a decidere in negativo un match terminato a reti bianche ma che ha regalato emozioni a gogò. Ma ha regalato soprattutto un altro passo verso la Serie B alle vespe di mister Caserta nonostante il Trapani, con il successo sul Catania abbia accorciato le distanze dalla vetta. Oggi lontana sei punti. Insomma contenti tutti tranne Auteri ed i suoi saranno ancora lì a mangiarsi le mani per quel rigore che fa fare bella figura al portiere meno battuto del campionato e piovere sulla testa di Giannone fischi di ogni tipo.