Il posticipo della quattordicesima giornata del girone del Sud di Serie C vedrà scendere in campo, questa sera alle 17.30, Turris contro Catanzaro.

Per mister Antonio Calabro l’obiettivo è quello di continuare in terra campana il percorso intrapreso con una gara che si aspetta «veloce, sia per le caratteristiche degli avversari, che per le caratteristiche del terreno di gioco, quando esce la palla dal rettangolo verde non essendoci grossi spazi lateralmente è subito disponibile per essere rimessa in campo».

Il Catanzaro quasi obbligato a vincere per restare in scia della capolista Bari che ieri ha vinto in casa contro la Vibonese, l’altra calabrese impegnata nel campionato di Serie C. Il match di Torre del Greco dovrà basarsi «sull’intensità, le transizioni e leggere prima possibile il terreno di gioco», ha affermato il tecnico giallorosso che ritrova capitan Martinelli in difesa ma dovrà fare a meno di Scognamiglio e di Rolando.

I convocati

Portieri: 1. Nocchi, 12. Romagnoli, 33. Branduani

Difensori: 4. De Santis, 5. Martinelli, 13. Fazio, 15. Monterisi, 44. Gatti

Centrocampisti: 2. Bayeye, 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 17. Porcino, 18. Cinelli, 19. Ortisi, 21. Risolo, 23. Vandeputte, 37. Bearzotti

Attaccanti: 7. Curiale, 9. Vazquez, 10. Bombagi, 29. Carlini, 99. Cianci