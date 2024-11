L’ufficialità arriverà al termine del consiglio direttivo di oggi. Il campionato di serie C partirà, ma non il 2 settembre. E neppure il 9. Ma nel weekend a cavallo tra il 15 e il 16 settembre. Di fatto, quasi un mese dopo dalla prima data ufficiale stabilita (26 agosto) in questa estate rovente. Passa la linea tracciata dal presidente Gravina, quindi, che vuole congelare tutto fino al 7 settembre, quando arriverà il responso del Collegio di garanzia dello sport sui ricorsi presentati contro il blocco dei ripescaggi in Serie B.

Una situazione paradossale anche perchè il numero uno della cadetteria Balata non sembra avere nessuna intenzione di aspettare i ricorsi ed il torneo di B è praticamente alle porte. Il rischio di un ulteriore scompiglio è concreto, ecco perché in C si attenderà almeno fino al 15 prima di dare il via ufficiale alla nuova stagione.