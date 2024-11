Una pregevole doppietta di Bianchimano consente al Catanzaro di mandare in archivio senza affanni la pratica Rieti e di riprendersi la testa della classifica. Il 3-4-3 di Auteri è l’assetto tattico di una macchina che crea continuamente gioco, alimentata da un inesauribile Kanoute, che non lascia margini di manovra ad un Rieti che non riesce ad essere quasi mai pericoloso.

Il pressing offensivo dei giallorossi porta i suoi frutti già al 15’ quando Fischnaller confeziona un assist delizioso per Bianchimano che entra in area e insacca di sinistro. Poi è un monologo del Catanzaro che però non riesce a concretizzare l’enorme mole di gioco. Il raddoppio arriva all’inizio della ripresa. E’ l’11’ quando Kanoute serve dal fondo Bianchimano che stavolta di destro buca l’estremo difensore ospite. Il 2-0 consente ai giallorossi di amministrare il resto della gara senza eccessive preoccupazioni, mentre fanno festa i cinquemila del Ceravolo. «Complessivamente stiamo facendo bene – ha detto Mister Auteri in sala stampa -, ma vorrei che fossimo un po’ più concreti, un po’ più cattivi per concretizzare le tante occasioni create». «Sono molto contento dei gol – ha dichiarato l’attaccante Andrea Bianchimano – anche lo scorso anno appena sono arrivato ho fatto due gol e spero sia di buon auspicio per tutto il campionato».