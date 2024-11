Nel recupero della 20a giornata di campionato il Catanzaro cede il passo al Teramo che grazie ad una rete segnata da Bombagi incassa i tre punti e il sorpasso in classifica. In avvio di gara due occasioni sfortunate per il Teramo, quando al 9’ il sinistro di Santoro colpisce il palo esterno e al 21’ il colpo di testa di bombagi finisce sulla traversa.



Il Catanzaro gioca a viso aperto ma la manovra è sterile. Pericoloso al 33’ il tiro da fuori area di Statella, cinque minuti più tardi un episodio che condiziona la gara: l’infortunio di De Gennaro che resta a terra dolorante dopo uno scontro con bombagi. Grassadonia è costretto a mandare tra i pali il giovane Mittica che lo stesso bombagi infila con un preciso diagonale al 44’ raccogliendo un cross di Ilary. E’ l’1-0 che chiude la gara: poco da raccontare nella ripresa, con i padroni di casa bravi a difendere il vantaggio dal forcing di un Catanzaro incapace di rendersi davvero pericoloso.



Unica vera occasione al 72’ sui piedi di Casoli che da buona posizione manda la palla tra le mani di Tomei, pericolo nel finale con Magnaghi che in ripartenza sfiora il raddoppio.