Ottimo pareggio per i rossoblu di Orlandi sul campo della Viterbese. Ecco la domenica delle calabresi

Il Catanzaro spezza il digiuno e torna a vincere in campionato. Non accadeva da tre turni di fila. Tre come i gol che rifila alla

Sicula Leonzio al Ceravolo. Segnano Signorini, D’Ursi e Fischnaller. I giallorossi si portano a -3 dal Catania annichilito al Granillo di Reggio. Tre come i gol che il Rende riesce ad infilare alla Cavese nel primo tempo e tre come quelli che riesce a subire dai campani tra fine primo tempo e ripresa. Sei gol ed un punto a testa. Si dividono la posta in palio anche Viterbese e Vibonese. Quattro le reti sul manto erboso laziale. Segnano prima i padroni di casa con Polidori. Poi il pari di Scaccabarozzi direttamente su punizione. Nuovo vantaggio locale con Ngissah e 2-2 finale di Obodo su calcio di rigore. Rossoblu di Nevio Orlandi sesti in classifica.