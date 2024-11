Un’altra soddisfazione, l’ennesima di una annata sicuramente positiva, caratterizzata dalla conquista della finalissima. Il Circolo di Tennis Gioia 1974, da tantissimi anni protagonista di mille avventure, questa volta si regala la finale del campionato di Serie C, dove attende di conoscere il proprio avversario, visto che la sfida fra la Polisportiva Acquappesa e il CT Polimeni è stata rinviata per via delle avverse condizioni atmosferiche.

Si è invece giocata regolarmente la partita che ha visto di fronte il CT Gioia 1974 e la squadra dello Junior Tennis Castrovillari. Una semifinale molto attesa nella quale è emersa la forza e la superiorità della formazione reggina, in grado di aggiudicarsi il confronto con il risultato di 4-0. Nella prima sfida Antonio Ruocco ha superato Antonio Casalnuovo con i parziali di 6-3, 6-1. Quindi ecco un match molto intenso tra Francesco Rotondo e Andrea Viceconte, terminato con la vittoria del giocatore di casa, in grado di imporsi per 6-3, 4-6, 6-4. Successivamente è salito in cattedra Matteo Viviano anch’egli vincitore in tre set su Alfredo Frascino: 6-2, 4-6, 6-2. Nella quarta sfida ecco il poker del CT Gioia 1974 grazie a Gianluca Allera il quale ha sconfitto Niccoló Cosentino per 6-2, 6-2. In settimana verrà recuperata l’altra sfida di semifinale, perché domenica 21 maggio è in programma la finalissima. Se dovesse passare l’Acquappesa, allora il match si giocherà a Gioia Tauro, in casa contrario la partita avrà luogo al Circolo Polimeni di Reggio Calabria.