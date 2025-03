Per questa trentesima giornata, il Crotone (dopo polemiche, punti tolti e attese per altri provvedimenti oramai certi e la pausa forzata per le note vicende legate alla definitiva esclusione del Taranto) ritrova allo Scida il Giugliano di mister Bertotto che conferma, anche nel girone di ritorno, di essere una squadra capace di dare fastidio a tutte. Mister Emilio Longo recupera gli influenzati Gomez e Murano, mettendoli in campo subito anche per la concomitante assenza di Tumminello, Barberis e Giron. I gialloblu confermano, anche in trasferta, il 4-3-3 con Del Sole e Njambe a supportare Padula, dietro recuperano La Vardera con le assenze confermate di Romano, Baldè, Esposito e Scaravilli.

Primo Tempo

Meno di trenta secondi ed il Crotone infiamma lo stadio con una bellissima azione di Silva che innesca capitan Gomez che segna solo di fronte a Russo. Vantaggio lampo che galvanizza tutti a cominciare da Vitale che potrebbe fare ancora male, peccato che il suo cross teso, dopo aver strappato palla a centrocampo, vada fuori dalla portata dai suoi. Il Giugliano dunque ci prova ma Sassi esce nella sua area senza problemi. Di nuovo al 5’ Crotone, è Groppelli a seminare scompiglio dalla sinistra con Gomez prima e Murano dopo che sono murati dai due centrali.

Si accendono presto i riflettori dello stadio, non quelli degli ospiti che non riescono ad essere pericolosi nemmeno in due angoli consecutivi. Il Crotone manovra sempre bene ma ora non riesce a rendersi concreto mentre gli ospiti allo scoccare del 15’ impegnano per la prima volta Sassi che concede un altro angolo sulla bella conclusione di Del Sole. Ma è la giornata del capitano che al 17’ arriva a quota 100 da professionista: l’azione parte questa volta il cross dalla sinistra è di Vitale con il colpo di testa vincente di Gomez che festeggia la doppietta personale. Ora gli ospiti cercano di scuotersi ma la fase difensiva del Crotone risponde sempre con attenzione. Ancora prima della mezz’ora la squadra di Longo sembra addirittura voler concedere tutto il primo palleggio, così però arriva la rete al 28’ l’accorcio di Padula che deposita in rete da due passi su invito dalla destra di Del Sole, tutto troppo semplice, soprattutto per ciò visto fino ad ora. Il Crotone capisce che deve ricominciare e Vitale ci mette un altro cross che salta Gomez e Silva di poco. Così fino alla fine del primo tempo si ripropone lo schema che rivuole i padroni di casa tornare in possesso del gioco con il Giugliano sempre però a cercare di approfittare se non fosse per una “uscitaccia” al 40’ di Russo che travolge fuori area, lanciato in ripartenza, Murano, beccandosi un sacrosanto rosso: entra dunque il secondo portiere Anacoura al posto del sacrificato Njambè. Ammonito Di Pasquale che salterà la trasferta infrasettimanale a Benevento perché diffidato.

Secondo Tempo

Bertotto ne cambia subito due nell’intervallo: entrano Giorgione e Nepi per Padula e Peluso. Ma è il Crotone a manovrare e sfruttare l’uomo in più fino almeno all’ora di gioco, senza però essere pericoloso più di tanto (anche per una palla sprecata da Gallo dalla destra) e con il Giugliano che tira in porta solo su punizione con De Rosa disinnescato da Sassi al 53’. Al 63’ proprio il nuovo entrato Nepi sfrutta una punizione ben dettata da Giorgione, l’altro subentrato, per un pari che inguaia l’indecisione di Longo di fare qualche cambio prima. Intanto è nuovamente Bertotto a sfruttare il suo penultimo cambio a disposizione, inserendo Oyewale per Del Sole, e solo dopo Oviszach per Vitale. Il Crotone però fa fatica a raggiungere il fondo delle fasce con gli ospiti arroccati ad accorciare le distanze. Longo quasi al 75’ fa entrare anche Ricci e Stronati per Silva e Gallo. Ne esce subito una palla sporcata proprio di Ricci che potrebbe ingannare il portiere ospite salvato da un compagno anche sull’angolo successivo. Bertotto esaurisce i cambi con Minelli al posto del rientrante La Vardera. Entra anche baby Vilardi per capitan Gomez e Rispoli per Groppelli a chiudere i cambi a disposizione per l’allenatore di casa. Ma l’occasione arriva solo su punizione all’88’ sfruttata da Cargnelutti di testa su esecuzione perfetta da Ricci. Gara che finisce con Vilardi travolto dal portiere ospite salvato anche dalla respinta fuori di Murano. Tre punti comunque strameritati dal Crotone che si era inguaiato quasi da solo.

Il tabellino

Crotone 3 Giugliano 2; reti: al 1’ ed al 17’ Gomez (KR), Padula (GIU) al 28’; Nepi al 63’; Cargnelutti all’88’

Crotone (4-2-3-1): Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (dall’82’ Rispoli); Gallo (dal 74’ Stronati), Vinicius; Silva (dal 74’ Ricci), Gomez (dall’82’ Vilardi), Vitale (dal 67’ Oviszach); Murano. All. Longo

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Caldore, Solcia, La Vardera (dall’80’ Minelli); Celeghin, De Rosa, Peluso (Nepidal 46’); Del Sole (dal 65’ Oyewale), Padula (Giorgione dal 46’), Njambe (dal 42’ il portiere Anacoura). All. Bertotto

Ha diretto la gara il Sig. Simone Gavini; ammoniti: Gomez al 9’ (KR); Di Pasquale (KR) al 44’; De Rosa (GIU) al 69’; Anacoura (GIU) all’84’; espulsi: Russo (GIU) al 40’