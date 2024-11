La 18esima giornata del campionato di Serie C vedrà il Crotone impegnato tra le mura amiche dell’Ezio Scida. Ospite degli squali la Gelbison, formazione campana allenata dal calabrese Fabio De Sanzo.

La squadra di Vallo della Lucania è sicuramente tra le sorprese in positivo del torneo. Neopromossa ma dopo 17 giornate al settimo posto in classifica, in condominio con Monopoli e Foggia. Un bilancio di 5 vittorie 7 pareggi e 5 sconfitte. In trasferta il club del Cilento non ha comunque sfigurato conquistando 9 dei suoi attuali 22 punti con 2 successi, 3 pari e 3 ko. Insomma per il Crotone non sarà un avversario da poter sottovalutare.

I pitagorici, secondi della classe dietro al Catanzaro, dall’alto dei loro 41 punti possono vantare comunque un ruolino di marcia da record in casa, dove finora hanno sempre vinto nei precedenti 8 match.

L’obiettivo degli uomini di Lerda sarà dunque conquistare la nona vittoria casalinga in quella che è anche l’ultima partita del girone d'andata allo Scida. Il giro di boa contro il Giugliano, vedrà infatti gli squali impegnati in trasferta.

A dirigere la gara tra Crotone e Gelbison, in programma domenica alle ore 17.30, sarà il signor Mattia Caldera di Como. L'arbitro lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova e Antonio D’Angelo di Perugia. Quarto uomo: Dario Madonia di Palermo. Il Sig. Caldera ha un precedente con i rossoblù e con mister Lerda ed è relativo a questa stagione: Crotone-Monopoli 2-0.