Nella 27esima giornata del campionato di Serie C, il Crotone di Emilio Longo viene sconfitto per 2-1 sul campo dell'Avellino. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con l’ex Cosenza Rigione, al minuto 66, i rossoblù lottano fino all'ultimo respiro. A due minuti dal triplice fischio ecco il pareggio crotonese di Vinicius, ma la (parziale) gioia degli squali dura poco. Al 46’, infatti, Patierno batte Sassi e regala i 3 punti agli irpini. Con questo risultato, il Crotone resta fermo a 43 punti in classifica, occupando il quinto posto insieme al Catania.

Il tabellino

AVELLINO: Iannarilli; Todisco, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero (19’st Palumbo), Sounas (37’st Rocca); Panico (37’st Russo); Patierno, Lescano (19’st D’Ausilio). A disp.: Marson, Pizzella, Cionek, Manzi, Armellino, Zuberek. All. Riccio (Biancolino squalificato)

CROTONE: Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (42’st Stronati); Gallo (42’st Schirò), Vinicius; Vitale (29’st Ricci), Tumminello, Oviszach (17’st Silva); Gomez (17’st Murano). A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Piras, Rispoli, Armini, Cantisani, Vilardi, Barberis. All. Longo

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

MARCATORI: 21’st Rigione (A), 43’st Vinicius (C), 46’st Patierno (A)

AMMONITI: Di Pasquale (C), Panico (A), Guerini (C), Vinicius (C), Stronati (C)