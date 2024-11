Serata di trentaduesima giornata del Girone C che vede, a Teramo, due squadre con un grande bisogno di punti: al Gaetano Bonolis va in scena Monterosi Tuscia-Crotone. I biancorossi di mister Scazzola hanno fame di punti per abbandonare la penultima posizione in classifica a quota 24 punti. In un altro momento di fronte al Crotone, sarebbe dovuta essere impresa complessa, oltretutto la squadra viterbese è reduce dalla goleada subìta in trasferta ad opera del Picerno, un 5-1 che in qualche modo cancella quanto di buono fatto nell’ultimo periodo. Ma questo Crotone di mister Baldini settimo, reduce da tre sconfitte su quattro gare, è al centro dei riflettori per via dell'esclusione dalla rosa del capitano Gigliotti, di D'Errico e di Dini che va in tribuna lasciando i pali a Valentini che da giugno 2020 ad oggi, ha giocato solo 3 gare; la buona notizia è che rientra Tumminello, fuori da sei partite dopo l’uscita nel primo tempo di Crotone Benevento del 12 febbraio scorso, per un allarme al “solito” ginocchio.

Primo Tempo

Ed è subito Tumminello che scarica il sinistro da fuori ribattuto da Piroli che fa muro. Ma che la gara sia aperta lo conferma prima un lancio lungo per Bittante, con Valentini che fa il suo primo intervento in rossoblù di testa per mandare in fallo laterale e dopo 4 minuti una punizione dalla sinistra con Mbende che devia verso la porta, con Valentini che questa volta blocca a terra. D’Ursi cerca il break dalla fascia ma al 12’ il Monterosi sfiora il vantaggio: Scarsella riceve in area e da ottima posizione lascia partire un diagonale destro che termina fuori di poco. Rispondono gli ospiti con uno schema su rimessa laterale sull’out di sinistra con D’Ursi che fa tutto bene in fase di preparazione, ma il suo destro è fuori misura. Poi, fino al 40’, a parte qualche protesta in area Monterosi per una caduta di Loiacono, c’è una serie di cambi di fronte mai particolarmente pericolosi per i due portieri. Quando il Monterosi “apprezza” che con il proprio schieramento, che in non possesso fa cinque dietro, riesce a controllare senza palpitazioni, e si pensa di archiviare un noioso primo tempo scivolato lo zero a zero, arriva invece il vantaggio dei padroni di casa al primo di tre minuti di recupero con Eusepi che, con un sinistro a fil di palo, non lascia scampo a Valentini. Finisce così la prima frazione che pure aveva visto il cambio forzato, per problemi fisici a Vano, che è stato costretto, al 41’, a lasciare il posto a Rossi.

Secondo Tempo

Baldini fa entrare Leo e Felippe per Rispoli e Vitale durante l’intervallo. Ma non è certo immediato un cambio di marcia degli ospiti. Arriva invece una seconda tegola per mister Scazzola che deve far entrare Frediani per l’infortunato Gavioli. A parte una buona volontà, si registrano poche idee e pure confuse se è Tumminello a cercare di cambiare versante per Tribuzzi. Anche se quasi all’ora di gioco Gomez è anticipato d’un soffio quando era pronto ad appoggiare in rete. Parlati prova dalla distanza, di poco fuori. Entrano anche Crialese e Comi per Giron e Tumminello ma è subito di nuovo Monterosi: destro di Piroli nell’area piccola, Valentini si supera respingendo in corner. Fino al 75’ il Crotone produce solo un destro dalla distanza di Zanellato con Forte che si tuffa sulla sua sinistra e manda in angolo, con il già consumato slot di sostituzioni con Bruzzaniti che è entrato per Tribuzzi. Nell’imbarazzante inconsistenza all’80’ si può solo registrare la punizione a giro calciata da Gomez, Forte vola con i pugni mandando in corner. Sull’angolo seguente spazza la difesa laziale. Poi Comi protesta perché sostiene di essere stato messo giù in area su un altro corner dalla destra di Bruzzaniti. Nemmeno i 5 minuti di recupero riescono a dare una qualunque scossa. Con questa quarta sconfitta in 5 gare, la gestione Baldini sprofonda.

Il tabellino

MONTEROSI (3-5-2): Forte; Mbende, Piroli, Sini; Bittante, Gori, Parlati, Scarsella (dall’86’ Verde), Gavioli (dal 50’ Frediani); Eusepi, Vano (dal 41’ Rossi). All. Scazzola

CROTONE (4-2-3-1): Valentini; Rispoli (dal 46’ Leo), Loiacono, Battistini, Giron (dal 62’ Crialese); Zanellato, Vitale (dal 46’ Felippe); D'Ursi, Tribuzzi (dal 72’ Bruzzaniti), Gomez; Tumminello (dal 62’ Comi). All. Baldini

RETI: Eusepi (MT) al 46’ p.t.;

ARBITRO: Gianluca Grasso

AMMONITI: Gori (MT) al 17’; Vano (MT) al 20’; Sini (MT) al 64’; Mbende (MT) al 79’