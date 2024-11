Questa volta sembra essere davvero arrivata definitivamente la parola fine: Lamberto Zauli non è più l'allenatore del Crotone. La società pitagorica ha infatti esonerato il tecnico che già nella fase iniziale del campionato era stato sollevato dall'incarico, per poi essere reintegrato dopo l'intervento dei calciatori rossoblù. Era infatti lo scorso 16 ottobre quando attraverso una nota si separavano le strade tra la società di Vrenna e l'allenatore, che poi venne clamorosamente riconfermato in panchina nel giro di poche ore dopo una mobilitazione da parte della squadra.

Zauli paga i cinque pareggi collezionati nelle ultime sei giornate durante le quali è arrivata anche una sconfitta. Il Crotone non vince infatti dallo scorso 13 gennaio (21esima giornata). La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata ieri con il pareggio interno per 2-2 contro il Taranto. Un altro risultato non positivo che ha fatto scivolare la squadra rossoblù al settimo posto in classifica con un ritardo di 12 punti dalla capolista Juve Stabia. Per sostituire Zauli al momento si prospetta una soluzione "interna", cioè quella di Nello Parisi che faceva già parte dello staff dell'orami ex allenatore dei pitagorici. Non è da escludere però la decisione di chiamare Silvio Baldini alla guida degli squali.

La nota del club

Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Lamberto Zauli. Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e la dedizione in quest’anno alla guida della squadra, la società intende augurargli un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze professionali.