Si fa sempre più dura per il Crotone, che incassa un’altra sconfitta e resta inchiodato all’ultimo posto in classifica, a quota zero punti. Nell’undicesima giornata del campionato di Serie C, gli squali cadono allo stadio Ezio Scida, battuti 1-0 dal Casarano al termine di una gara combattuta, ma povera di occasioni e decisa nel finale.

A condannare la formazione rossoblù è il gol di Grandolfo al 77’, che sfrutta l’assist di Chiricò e punisce una squadra incapace di trasformare il possesso palla in concrete occasioni da rete. Per il Crotone arriva così una nuova battuta d’arresto, che complica ulteriormente un cammino già estremamente difficile.

La partita si sviluppa inizialmente su ritmi contenuti. Il Crotone prova a prendere in mano le redini del gioco e si rende pericoloso al 6’ con Grosso, che dialoga con Crapisto e calcia dal limite senza trovare lo specchio della porta. Il Casarano, allenato da Zauri, attende e cerca di ripartire, affidandosi soprattutto alla qualità di Chiricò. Gli ospiti si fanno vedere su calcio piazzato proprio con il numero 10, ma Merelli controlla senza particolari difficoltà. Dall’altra parte, Barcella non trova la porta su punizione al 26’. Il finale del primo tempo regala un’altra opportunità ai padroni di casa: al 41’ Musso prova la girata sugli sviluppi di un corner battuto da Grosso, ma il pallone termina alto. Prima dell’intervallo, ancora Musso non riesce a sfruttare un cross dalla sinistra.

Nella ripresa il Crotone rischia subito di andare sotto. Al 49’ un retropassaggio impreciso di Armini mette in difficoltà la difesa rossoblù, ma Merelli è bravo a chiudere lo specchio a Chiricò, evitando il peggio. La squadra di Greco prova a rispondere, senza però trovare la necessaria precisione negli ultimi metri. Al 61’ Musso serve Zunno, che controlla e calcia dall’interno dell’area senza inquadrare la porta. Al 69’ è Crapisto, di testa su cross di Feola, a impegnare debolmente Farroni.

Il momento decisivo arriva al 77’. Chiricò inventa un assist in verticale e Grandolfo controlla in area e conclude con potenza, battendo Merelli e portando in vantaggio il Casarano. Lo Scida ammutolisce e per il Crotone comincia una difficile rincorsa al pareggio.

I pitagorici tentano una reazione e al 79’ Russo trova la conclusione, respinta da Farroni. Nel finale Tordini spreca una buona occasione per chiudere definitivamente la partita, calciando alto, mentre al 94’ è addirittura Merelli, salito in area sull’ultima punizione, a tentare un colpo di scorpione che costringe il portiere ospite a intervenire.

È l’ultimo brivido della serata. Poco dopo arriva il triplice fischio e il Casarano può festeggiare una vittoria preziosa. Per il Crotone, invece, è notte fonda: un’altra sconfitta, una prestazione deludente e una classifica che continua a raccontare le difficoltà di una stagione sempre più in salita.